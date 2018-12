La Mercedes-Benz Classe A débarque au Canada

La Mercedes-Benz Classe A remporté les titres prestigieux du Guide de l’auto 2019 de « Meilleure sous-compacte de l’année » et de « Voiture de l’année ». Elle a fait couler beaucoup d’encre depuis l’annonce de sa commercialisation par le manufacturier allemand et les journalistes du Guide de l’auto ont été fort impressionnés par la conduite, la finition et le design de cette voiture.